Coppa America: 12 positivi per il Venezuela all’esordio

Inizia male l’avventura in Coppa America per il Venezuela all’esordio stanotte con il Brasile. Al momento, la squadra del CT Peseiro ha annunciato che nella rosa ci sono 12 positivi, mentre la Bolivia del CT Farias, all’esordio lunedì contro il Paraguay, ne ha dichiarati 4 (3 giocatori e 1 tecnico). Casi che non fanno altro che confermare le polemiche e le perplessità, giunte da più parti, sull’attuazione della competizione soprattutto in un paese come il Brasile che è l’epicentro del virus in America latina. Tutte le 28 partire della Coppa America che si disputeranno in Brasile dal 13 giugno al 10 luglio, saranno trasmesse in diretta su Sky. Si inizia alle 23,00 con Brasile-Venezuela e alle 2.00 Colombia-Ecuador.

