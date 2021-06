Questura Ragusa. A nuovo l’area di accoglienza per immigrati

Avrà luogo lunedì 14 giugno, alle ore 10.00, la cerimonia ufficiale dei lavori di ripristino degli arredi eseguiti con il contributo del Rotary Club Service di Ragusa presso la struttura destinata ad area di accoglienza per l’utenza dell’Ufficio Immigrazione, ubicata in via Ninni Cassarà.

A distanza di quasi tre anni, la struttura, realizzata nel 2017 nel Piazzale adiacente la Questura, grazie al contributo dell’Amministrazione Comunale e della Fondazione Rotary, è stata rimessa a nuovo, con la sostituzione di alcuni sedili destinati all’utenza che nel tempo si erano logorati risultando inutilizzabili.

Nell’occasione il Questore di Ragusa, alla presenza del Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì, del Presidente del Club Service Rotary di Ragusa, avvocato Patrizia Rosafalco e Giuseppe Antoci, Presidente incoming per l’anno 2021-2022, vuole ringraziare la Fondazione per la sensibilità dimostrata, a beneficio degli utenti stranieri e nell’ottica di un concreto servizio di integrazione sociale. Tale iniziativa, che rappresenta il risultato di una sinergica intesa tra la Questura e le organizzazioni no profit che operano sul territorio, contribuisce a migliorare i tanti servizi resi dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Ragusa nei confronti delle comunità extracomunitarie, anche a garanzia delle essenziali misure di contenimento Anticovid-19.

