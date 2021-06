Cisl FP. Raggiunta storica intesa al comune di Comiso

Progressioni economiche orizzontali e sistema di valutazione in trasparenza delle performance individuali. Sono i due importanti regolamenti approvati in delegazione trattante al Comune di Comiso e rispetto a cui la Cisl Fp esprime la propria soddisfazione considerato che si tratta di un evento che si può definire di portata storica: l’ultima progressione economica orizzontale risale, infatti, a oltre 10 anni fa mentre l’istituto della performance sarà applicato per la prima volta, nonostante fosse già stato previsto dal decreto legislativo 150/2009. Tutti i dipendenti comunali, in pratica, entro il 2023 avranno riconosciuta una progressione economica con un sistema meritocratico permanente di avanzamento economico, che non era mai stato applicato alle diverse categorie di dipendenti, con particolare riferimento ai dipendenti in part-time. “Il sistema di valutazione in trasparenza della performance individuale – dice il segretario generale della Cisl Fp Daniele Passanisi assieme ai componenti della segreteria territoriale Sandra Farruggio e Antonio Nicosia – servirà ad un miglioramento delle prestazioni nelle pubbliche istituzioni dando vita a un sistema premiante per i dipendenti mai prima applicato. Un risultato di tale portata ha visto coinvolte la Rsu tutta e le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil che hanno fornito un rilevante apporto per alcune modifiche ai testi in esame. Ecco perché auspichiamo che l’attuale Amministrazione comunale prosegua adottando gli atti specifici nel più breve tempo possibile. Se tale risultato è stato raggiunto, va sottolineato, inoltre, l’importante e costante lavoro svolto dall’assessore al Personale, Manuela Pepi, che ha fortemente voluto la concretizzazione di questo accordo”.

