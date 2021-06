Modica. Casa Quasimodo, Dipasquale: “A che punto è l’iter di acquisizione della Regione?”

“Dopo i proclami di tre mesi fa, quando la Giunta regionale ha deciso di stanziare un milione di euro per acquisire la casa natale del premio Nobel Salvatore Quasimodo, si è fatto qualche passo avanti? A che punto è l’iter di acquisizione?”. Lo chiede l’on. Nello Dipasquale, parlamentare regionale del Partito Democratico, che aggiunge: “Il PD, in Commissione Bilancio all’ARS durante i lavori per la Finanziaria, aveva segnalato al Governo che l’immobile era stato messo in vendita, quindi la necessità di intervenire per scongiurare che la casa natale di Quasimodo, oggi casa museo gestita da un’associazione culturale, potesse essere sottratta alla pubblica fruizione. E in tal senso era stato presentato un emendamento. Il Governo, dal canto proprio, ha annunciato pochi giorni dopo l’adozione di una delibera per l’acquisizione dell’edificio con lo stanziamento di un milione di euro. Era il 5 marzo. A distanza di oltre tre mesi, dopo soliti i proclami del Governo, a che punto siamo?”.

