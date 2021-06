Comiso. Vittima di un grave incidente, muore 30enne

Comiso e comunque la provincia di Ragusa ancora una volta in lutto per la morte di un altro giovane. Si tratta di Daniele Scalogna, 30 anni, deceduto all’ospedale Cervello di Palermo dopo quattro lunghi mesi di agonia in seguito a un terribile incidente stradale nello scorso febbraio avvenuto nella zona industriale di Comiso. Il giovane dapprima era stato condotto prima all’ospedale Guzzardi di Vittoria in codice rosso e poi, visto l’aggravarsi della situazione, era stato trasferito a Palermo. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social per un’altra, l’ennesima, giovane vita strappata troppo presto ai familiari

