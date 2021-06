Confimprese scende in campo su decoro e pulizia di Ragusa

Può fare solo piacere quando, nel gioco delle parti, le cose funzionano. Il cittadino denuncia un disservizio e la ditta che si occupa della pulizia e della raccolta dei rifiuti, a Ragusa, interviene in tempi celeri. Ed è esattamente quello che è accaduto ad un associato di Confimprese iblea che ha segnalato, al numero verde della ditta Busso, un disservizio. “Mi congratulo con la ditta Busso per l’efficienza e la tempestività dell’intervento molto rara di questi tempi – spiega il presidente provinciale di Confimprese, Pippo Occhipinti – in pochissime ore, dopo la segnalazione, il problema è stato immediatamente risolto. Un plauso agli operatori e al personale per il buon servizio svolto alla comunità ragusana. Troppo spesso, in queste settimane, si è parlato di disservizi e di mancata raccolta dei rifiuti per la chiusura della discarica”. La collaborazione e il senso di responsabilità dei cittadini è altrettanto importante. Troppi i sacchetti di rifiuti “indifferenziati” abbandonati nelle stradine del centro storico e nelle aree extraurbane. Uno spettacolo poco edificante con tante micro discariche. “Ci rivolgiamo al sindaco – aggiunge Occhipinti – che ha la delega all’ambiente. I controlli, con l’incrocio delle utenze, vanno intensificati con sanzioni ancora più severe per chi continua a sporcare e a deturpare la nostra città. Ci auguriamo che l’utilizzo delle guardie ambientali sia di buon auspicio per risolvere un problema atavico”.

Salva