S.Giovanni Battista, al via a Chiaramonte i festeggiamenti

Anche quest’anno, l’emergenza sanitaria non ha fermato una delle feste religiose più attese. Tornano pure nel 2021, a Chiaramonte Gulfi, le solenni celebrazioni in onore del glorioso precursore San Giovanni Battista che si terranno, naturalmente, nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia del contrasto al Covid-19. Sarà una festa con iniziative sostanzialmente liturgiche per far sì che questo grande momento di devozione collettiva possa essere esaltato nella maniera migliore. Si comincia oggi, venerdì 11 giugno, e si andrà avanti sino a giovedì 1 luglio. San Giovanni Battista è il protettore di Chiaramonte Gulfi. Tra i temi dominanti, e ancora di più quest’anno alla luce delle difficoltà patite da numerose famiglie a causa della pandemia, la solidarietà. Ecco perché durante tutto il periodo dei festeggiamenti saranno raccolti beni di prima necessità all’altare della Madre della Misericordia. Il comitato dei festeggiamenti intende proseguire l’azione di sensibilizzazione nei confronti di chi ha l’opportunità di fornire il proprio contributo per supportare quanti si trovano in condizioni poco facili. Una delle manifestazioni religiose più sentite del centro montano ibleo si lega, dunque, a percorsi di beneficenza concreta. Il momento clou delle celebrazioni è anticipato dal novenario che prende il via proprio oggi, alle 13,30, quando il suono a festa delle campane di tutte le chiese del centro montano annuncerà l’inizio ufficiale dei festeggiamenti. Da sabato 12 giugno, poi, una serie di appuntamenti fissi cadenzerà il programma. In particolare, alle 17,30 ci sarà la recita del santo Rosario, della coroncina di lodi a San Giovanni, delle litanie cantate. Alcuni appuntamenti speciali sono già stati calendarizzati. Tra questi, l’allestimento artistico della scalinata di via San Giovanni a partire da domenica 20 giugno, festa di Maria Santissima della Misericordia. Sempre nella stessa giornata, poi, sarà inaugurata la mostra “San Giovanni nelle immagini devote” che potrà essere visitata dal 21 al 24 giugno, dalle 17 alle 23 e dal 25 giugno all’1 luglio dalle 17 alle 20,30. A sostenere la manifestazione religiosa anche l’Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi.

