Guasti Enel. Possibili guasti idrici in alcune zone di Ragusa

A causa di un guasto Enel, nella mattinata di venerdì 11 giugno si è verificato uno stacco dell’impianto di sollevamento di contrada Lusia a Ragusa. Il personale tecnico è già intervenuto e l’impianto di sollevamento ripristinato alle ore 11.00. Ciò nonostante, a seguito del periodo di interruzione, potrebbero comunque verificarsi alcuni disagi idrici nelle seguenti zone:

Quartiere Croce (via Di Vittorio, via Ducezio, via Grasso, via Trivio Cucinello, via Carducci, via Archimede e zone limitrofe);

Quartiere Palazzello (via della Costituzione, via E.C. Lupis, via Torricelli, viale N.Colajanni, viale dei Platani, via dei Frassini, via delle Betulle, via del Faggio, via dei Pini, via Polo Vetri, via Plebiscito e vie limitrofe);

Il disservizio interesserà anche l’approvvigionamento idrico della Casa Circondariale di via G. Di Vittorio.

