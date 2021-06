Monica Floridia, orgoglio modicano, gareggia nei professionisti

Questa sera iniziano gli Europei di calcio ed è attesa con trepidazione la prima partita della Nazionale Italiana che si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. Nella Capitale, inoltre, si disputeranno gli Europei di pugilato. Modica ha molte eccellenze in vari ambiti sportivi: scherma, atletica e pugilato. Mi voglio soffermare su quest’ultima disciplina per esaltare il valore della modicana Monica Floridia che sabato 12 giugno, dalle 18,30, esordirà nella categoria dei professionisti. Conosco Monica dall’età di tre anni, da sempre si è distinta per la sua intraprendenza e caparbietà in ogni cosa che ha fatto. Questo “traguardo” conferma tutto ciò che ho appena descritto. Ciò che ha raggiunto Monica è emozionante anche per me in quanto conoscendola è come se avessi ottenuto anch’io questo bellissimo traguardo. Per chi vuole seguire l’incontro di Monica domani, 12 giugno, a partire dalle 18,30 può collegarsi al seguente link https://youtu.be/63KgNkQ1w54. Forza Monica. Il nostro orgoglio modicano. DOMANI SAREMO TUTTI CON TE!

NeleVernuccio

