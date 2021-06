Podistica, su al Baroque Race 2021 C’è il premio Giorgio Buscema

Torna, dopo la pausa della passata stagione per il covid, Baroque Race, la prova di 24 km che congiunge Ragusa a Scicli passando per Modica, un tracciato divenuto ormai classico seppur su una distanza spuria.

Si riparte dal 2019, dalle vittorie del maltese Andrew Grech e di Margareth Maja Cotrin, portacolori della società organizzatrice Asd No al Doping ma, soprattutto, dai 240 arrivati, un numero che si vuole superare il prossimo 4 luglio per festeggiare la vera ripartenza podistica anche nella provincia ragusana, orfana quest’anno della sua maratona. L’appuntamento è fissato in Piazza Pola a Ragusa Ibla, da dove verrà dato il via alle 6 per il Walking, sempre sui 24 km, e alle 7 per la gara vera e propria, mentre alle 8 da Corso Umberto a Modica scatterà il walking sulla distanza ridotta di 12 km.

L’arrivo della gara è ai piedi della chiesa di San Bartolomeo a Scicli. L’edizione di quest’anno e fortemente voluta dall’assessorato allo sport di Ragusa con la collaborazione dei comuni interessati dal percorso e si avvale della collaborazione della Gulino Servizi partner dell’evento. La gara varrà anche quale Memorial Giorgio Buscema, giornalista de La Sicilia, prematuramente scomparso. Il costo dell’iscrizione è di 15 euro fino al 27 giugno per poi passare a 20 euro fino all’1 luglio, data ultima per aderire. Per il Walking il prezzo è fissato a 10 euro per la 24 km e a 5 euro per la distanza ridotta. Il Val di Noto, Patrimonio dell’Unesco, è pronto ad accogliere i tanti appassionati e mostrare le sue bellezze famose in tutto il mondo.

