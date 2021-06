FIFA: da luglio si può segnare un goal anche di spalla

La massima autorità sulle regole della FIFA cerca di rendere il gioco più dinamico con una serie di modifiche, tra cui spicca la possibilità di poter segnare anche di spalla (per determinazione l’infrazione, il limite del braccio è stato stabilito sotto l’ascella) come emerge da un documento pubblicato ieri.Tali modifiche entreranno in vigore a partire dal prossimo luglio, nell’ambito di un programma IFAB (il suo acronimo inglese) che ha contemplato modifiche ai protocolli per l’esecuzione dei rigori e agli arbitri per la tecnologia VAR. Ad esempio, ammonizioni e cartellini gialli mostrati durante la partita non verranno presi in considerazione per i calci di rigore. Le federazioni affiliate alla Federazione internazionale delle associazioni calcistiche (FIFA) hanno due possibilità. La prima è terminare i propri tornei applicando le Regole del Gioco 2019-2020, o implementare il regolamento 2020-2021. I cambi dei giocatori restano 5 per partita.

