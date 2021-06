Ispica. Premio sportivo a Pino Cicciarella

Nell’ aula consiliare di Palazzo Bruno di Belmonte ad Ispica, cerimonia di consegna di una targa-ricordo a Pino Cicciarella. E’ stato insignito delle medaglie d’oro, argento e bronzo per merito sportivo assegnategli dal CONI nazionale; benemerenze Lega Nazionale Dilettanti e AIA (Associazione Italuana Arbitri). Per 10 anni Cicciarella è stato presidente dell’AIA e per 25 anni prima presidente e poi delegato della Lega Sicilia a Ragusa. Consigliere Regionale Sicilia, è Dirigente Onorario LND.

