BonuSicilia, nessun fondo per le imprese di Vittoria

Attraverso il BonuSicilia “Aree urbane”, la Regione ha liberato quasi 26 milioni di euro allo scopo di sostenere il tessuto produttivo messo a dura prova dalla pandemia. In questo contesto, sono stati previsti 3,2 milioni di euro per il Comune di Ragusa e 1,2 milioni di euro per il Comune di Modica. “Si tratta – sottolinea Biagio Pelligra, segretario cittadino a Vittoria del Movimento politico Sviluppo ibleo – di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di 5.000 euro per ciascuna impresa. Un aiuto, dunque, che può rivelarsi importante in un periodo che dovrà essere contrassegnato dalla ripartenza. Resta solo da comprendere, però, come mai questa opportunità non sia stata concessa al Comune di Vittoria, l’altro grande centro urbano e produttivo presente nella nostra area. Vorremmo comprendere se non è stato formalizzato l’iter necessario per ottenere le risorse economiche di cui stiamo parlando. Sono stati richiesti codici Ateco aggiuntivi e, quindi, alcuni Comuni, tra cui appunto quello di Vittoria, non sono rientrati in questo bando agevolativo. Non è nostra intenzione fare polemica ma intendiamo avere chiaro a chi sono da attribuire le responsabilità di una defaillance, chiamiamola così, che diventa pesantissima in danno alle piccole e medie imprese del territorio ipparino. Si è dunque venuta a creare una situazione paradossale visto che un centro come Vittoria non può non usufruire di risorse economiche specifiche che in questa fase delicata sarebbero risultate molto utili”.

