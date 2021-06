Da giovedì a domenica vaccino anche per i 18enni e oltre

A partire da domani, giovedì 10 giugno e fino a domenica 13 giugno i cittadini dai 18 anni in su che non presentano fragilità, potranno vaccinarsi su base volontaria negli hub vaccinali della provincia di Ragusa anche senza prenotazione, dalle 14 alle 18.

I vaccini dedicati all’iniziativa saranno Vaxzevria di AstraZeneca e Janssen di Johnson & Johnson.

L’iniziativa prende l’avvio da una disposizione del presidente della Regione Nello Musumeci per accelerare ulteriormente la campagna d’immunizzazione, che procede in maniera spedita in tutta l’Isola e fa registrare un trend in costante crescita.

Hub Ragusa – PalaMinardi ed ex ospedale Civile

Hub Modica – Contrada Beneventano

Hub Scicli – Contrada Zagarone

Hub Vittoria – “Fiere”

