Al via la 12^ edizione del festival letterario “A tutto volume”

Conto alla rovescia per la 12ª edizione di “A Tutto Volume”, il festival letterario che per tutto il fine settimana animerà il versante ibleo. Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione coinvolgerà anche la frazione balneare di Marina di Ragusa dove proprio domani, giovedì 10 giugno, avverrà l’inaugurazione. Ore 18.00 appuntamento nella piazza comunale che si affaccia sul Porto Turistico Marina di Ragusa per i saluti di rito, alle 18.30 spazio all’incontro di apertura con Pif e Marco Lillo e il loro Io posso Due donne sole contro la mafia (ed. Feltrinelli). Alle 20.00 ben tre appuntamenti: Alessandro Carnevale e il volume Da Instagram alla lattuga (Piemme) in Piazza Torre, Luca Perri con La scienza di Guerre Stellari (Rizzoli) al Molo di Levante del Porto e con Piero Trellini e il suo Danteide (Bompiani) a piazza Dogana – quello di Trellini è uno dei quattro appuntamenti che “A Tutto Volume”, inserito nel circuito Piazza Dante, dedica al Sommo Poeta nel 7’00 anniversario dalla morte. Alle 21.30 la giornalista Rula Jebreal presenterà Il cambiamento che meritiamo (Longanesi), e poi alle 22.30 la prima giornata del festival vedrà la replica dell’incontro di Pif e Marco Lillo organizzata a seguito delle numerose richieste del pubblico. “A Tutto Volume” proseguirà venerdì 11 e sabato 12 giugno a Ragusa superiore e, come di consueto, si concluderà domenica 13 giugno a Ragusa Ibla. Insomma cresce l’attesa per il pubblico e anche per gli ospiti 2021, come sempre assoluti protagonisti, insieme ai libri, di una delle manifestazioni più accreditate nel mondo dell’editoria nazionale. A seguito delle restrizioni anti-Covid, tutti gli incontri sono a numero chiuso con prenotazione obbligatoria presso le librerie accreditate (a Ragusa Libreria Flaccavento, Libreria Paolino Ubik, Libreria UBIK Terramatta, Libreria Mondadori; a Ibla Libreria Ubik; a Marina di Ragusa Libreria UBIK Terramatta; a Comiso Mondadori Point; a Modica Mondadori Bookstore; e a Catania Legatoria Prampolini e Libreria Vicolo Stretto a Catania) o sul sito www.atuttovolume.com. Il festival è promosso e organizzato dalla Fondazione degli Archi, ideato e diretto da Alessandro Di Salvo e quest’anno si avvale della partecipazione e collaborazione dei guest director Antonio Pascale, Loredana Lipperini, Massimo Polidoro e Federico Taddia e del sostegno del Comune di Ragusa, della Regione Siciliana, dell’Ars, dall’Asp Ragusa, del Libero Consorzio Ragusa e di altri sponsor pubblici e privati. Il programma e tutti gli aggiornamenti sulle pagine social del festival e sul sito www.atuttovolume.org.

