Qizai l’unico esemplare marrone di panda al mondo

E’ l’unico esemplare di panda gigante al mondo. E’ di colore marrone-bianco e sarà visibile per la prima volta al mondo nel suo recinto del Qinling Sibao Science Park, in Cina. Si chiama Qizai, ha 11 anni ed era stato abbandonato dalla madre quando aveva solo due mesi. Sopravvissuto da cucciolo alle aggressioni di altri panda, è l’unico esemplare della sua sottospecie allevata in cattività. Era stato adottato nel 2009 da Pandas International, un’organizzazione no-profit con sede a Denver, negli Stati Uniti, per garantire la conservazione e la propagazione del panda gigante. Qizai mangia circa 20 chilogrammi di bambù al giorno, non ha problemi di interazione con gli altri panda presenti nella riserva e, sebbene continuerà a vivere in Cina, Pandas International potrà visitarlo e riceve aggiornamenti sul suo stato di salute. Infruttuosi i tentativi di farlo accoppiare con una femmina Zhu Zhu per riprodurre prole con i suoi colori. Gli scienziati suggeriscono che il suo colore insolito sia dovuto a una mutazione o atavismo (ricomparsa di caratteri fisici degli antenati).

