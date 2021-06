Il ciclista ragusano Caruso ospite dello sceicco

HH Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa ha accolto il vincitore di tappa e secondo arrivato al Giro d’Italia, Damiano Caruso, in Bahrain. Lo sceicco si è congratulato per l’impegno profuso da tutto il team nelle 21 tappe della corsa rosa e per come Caruso – che non era il leader designato per la Classifica Generale, ma avrebbe dovuto essere il luogotenente di Mikel Landa – ha sapurto cambiare il suo ruolo e diventare uno dei protagonisti principali del Giro d’Italia, coronando la sua prova straordinaria con la vittoria di tappa ottenuta all’Alpe Motta, nella ventesima frazione.

