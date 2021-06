Incetta di medaglie per la Kudos Modica ai campionati Silver Gaf

La Scuola dello Sport CONI di Ragusa è stata teatro, questo week end, della seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver GAF.

Sabato si sono svolte le gare delle categorie maggiori del circuito silver, ovvero il “Livello C, D ed ECCELLENZA”.

Per la Kudos Modica, a partecipare proprio nella categoria eccellenza, categoria che prevede per la composizione dell’esercizio da gara il codice internazionale dei punteggi, con qualche limitazione sul valore massimo di elementi presentabili in gara, è stata Fidone Ester nella categoria Junior 1^ fascia.

Ester che fra gli elementi di maggior valore ha presentando la “rondata flic” al volteggio e il “salto teso dietro con avvitamento” al corpo libero, alla fine della rotazione agli attrezzi si è classificata al 1° posto.

Nella categoria LD fra le Senior 1^ fascia Garofalo Gabriella si riconferma al 1° posto.

Fra le Junior 1^ fascia a salire sul gradino più alto del podio è Iachininoto Mariagrazia, mentre la compagna d’allenamento Cerruto Francesca paga qualche errore a trave piazzandosi al 4° posto.

Bassanich Gaia fra le allieve 3^ fascia della categoria LC, migliorando notevolmente il punteggio rispetto alla prima prova, si classifica al 1° posto staccando di un decimo di punto Agosta Martina che si piazza al 2° posto.

Fidone Ersilia si riconferma campionessa della categoria LC allieve 4^ fascia.

Fra le Junior 2^ fascia LC Maggio Sofia si piazza al 2° posto.

Domenica, invece, sono scese in campo 14 ginnaste della Kudos che hanno preso parte al campionato LB ed LB3.

Cassarino Miriam fra le Junior 1^ fascia LB sale sul gradino più alto del podio seguita al 2° posto da Blandini Federica.

Fra le Junior 2^ fascia Galazzo Alessia si piazza al 2° posto e Giannone Martina si classifica al 3° posto.

La classifica delle allieve 4^ fascia vede al 3° posto Careno Francesca e Viola Adriana piazzarsi al 6°.

Cappello Sofia si riconferma al 3° posto fra le allieve 3^ fascia.

Podio tutto Kudos quello delle allieve 3^ fascia LB3 con Terranova Giorgia che si classifica al 1° posto seguita al 2° posto da Scivoletto Greta e al 3° posto da Lopes Costanza.

Fra le allieve 4^ fascia LB3 Giannone Sofia si classifica al 3° posto.

3° posto anche per Cappello Viola che con grande determinazione è riuscita a salire sul podio nonostante ha preso parte ad una gara di livello superiore rispetto a quella della prima prova.

Poidomani Marta dopo una gara molto combattuta si classifica al 2° posto fra le senior 1^ fascia, mentre fra le junior 2^ fascia Firera Gloria si piazza al 5° posto.

Adesso l’attenzione, dei Tecnici Cristina Rivarolo e Angelo Floridia e di tutti gli atleti, è rivolta ai Campionati Nazionali che si svolgeranno a Rimini dal 17 al 28 giugno.

Salva