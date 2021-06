Confcommercio Ispica. Passeggiata per valorizzare turismo locale

Una passeggiata per ricominciare. Un segnale in vista della fase più attesa, quella della ripartenza. Un segnale sul piano turistico che merita di essere tenuto nella dovuta considerazione. Le associazioni Confcommercio Ispica, Visit Ispica e Pro Loco Spaccaforno hanno organizzato una breve visita guidata del quartiere Cartidduni con tappa conclusiva all’Insabbiata, attualmente in fase di svolgimento. La passeggiata ha permesso al piccolo gruppo di ispicesi di riscoprire la loro storia e, nello stesso tempo, la storia della città. “Con l’augurio – dice il presidente Confcommercio Ispica, Carmelo Barrera – che si possa tornare presto a fruire in libertà al meglio, e speriamo senza mascherine, i nostri luoghi. E’ stata una sorta di prova generale in vista del futuro che speriamo possa essere concretizzato nella maniera migliore sapendo quanto importante possa essere il turismo per il nostro territorio”.

