Ciclismo. Gds Almo 1966 conquista a Pergusa il Trofeo “D9”

Davvero una stagione da ricordare per parecchio tempo quella del 2021 per il Gsd Almo 1966 che, alla due giorni di Pergusa, dove le varie categorie giovanili di ciclismo si sono date battaglia lungo il circuito automobilistico, ha ottenuto il premio “D9” essendosi distinta come società che ha ottenuto il maggior numero di punti nel corso della manifestazione. A ritirare il premio un arcicontento Giuseppe D’Aquila. “Che dire – spiega – merito dei nostri ragazzi che si sono spesi senza un attimo di tregua. Questo premio lo dedico alla nostra società per i sacrifici che continua a compiere”. Il gruppo monterossano ancora una volta è riuscito a mettersi in luce. Lo ha fatto, nella categoria Juniores, con il terzo posto di Giuseppe Giuliana, il quarto di Marco Minissale e il settimo di Michele Brugnano. Nella categoria Under 23, secondo posto per Giuseppe Daidone. E, ancora, tra le Allieve, prima Clelia Centamore e seconda Diana Putelli. Quindi, tra gli Esordienti da segnalare il primo posto di Margherita Putelli, ormai un’habitué, e il quarto di Giuseppe Garofalo. Altri sorprendenti riscontri pure nei campionati regionali a cronometro. Titolo e maglie sono stati conquistati nelle categorie Esordienti, Allieve femminile ed Esordienti secondo anno maschile rispettivamente con Margherita Putelli, Clelia Centamore e Giuseppe Garofalo. Da segnalare poi il secondo posto tra gli Allievi, di Diego Catalfamo, il terzo di Raffaele Tela e il quarto di Giuseppe Carmeni oltre al quinto, tra gli Juniores, di Michele Brugnano. Domani, il Gsd Almo sarà di scena a Termini Imerese per il trofeo Sport web Sicilia.

