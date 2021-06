Rissa in locale Marina di Ragusa. Situazione pericolosa

“Semplicemente assurdo quello che è accaduto ieri pomeriggio a Marina di Ragusa, in un locale del porto turistico. Una rissa in pieno giorno. Una situazione pericolosa che avrebbe potuto causare seri danni. Chiediamo che questo fenomeno possa essere scongiurato sul nascere. Ci mancherebbero pure le risse a Marina per condizionare in negativo la nomea della frazione rivierasca in vista della prossima estate. Non è un lusso, soprattutto dopo mesi di lockdown, che ci possiamo permettere. Non certo quando la stagione sta per prendere il via”. E’ il senso della denuncia che arriva dal capogruppo del Pd al Consiglio comunale, Mario Chiavola, che esprime tutto il proprio stupore per l’accaduto. “Mi auguro che il sindaco – continua Chiavola – oltre ad esprimere la sua censura e il proprio sdegno sull’episodio, intervenga con i fatti. Sono necessari più controlli, è indispensabile monitorare con la massima attenzione la situazione. Non possiamo tollerare episodi del genere, a Marina di Ragusa, per di più in pieno giorno e, tra l’altro, in una zona di grande attrattività come dovrebbe essere quella del porto turistico. Mi auguro che ci si dia subito da fare per trovare una adeguata soluzione prima che la situazione degeneri”.

Salva