Il vaccino all’Hub di Modica. Riceviamo

Sono un cittadino di Modica che oggi 02/06/2021 alle ore 18.00 dovevo ricevere la seconda dose del vaccino anti Covid 19, con prenotazione programmata e rilasciata dall’ASP di Ragusa, avendo ricevuto la prima dose in data 15/03/2021.

Mio malgrado e di tanti altri prenotati anche loro, abbiano trovato l’HUB Vaccinale di Contrada Beneventano di Modica chiuso.

Nessuno dei presenti, convenuti per ricevere il vaccino, è stato avvisato in alcun modo (sms, WhatsApp, ecc.) e nessun cartello è stato esposto all’esterno dell’HUB per informare dei motivi della chiusura e l’eventuale nuova data per ricevere la vaccinazione. Siamo stati completamente ignorati e non degni di alcuna considerazione.

Da informazioni assunte in loco (AG Distribuzione, rivendita all’ingrosso di generi alimentari) ci è stato riferito che l’HUB è stato aperto nella mattinata e che nel pomeriggio sarebbe stato chiuso. Tutto ciò pur avendo l’ASP di Ragusa gli elenchi delle persone che dovevano essere vaccinate nelle varie fasce orarie del pomeriggio.

Questo grave disservizio creato ai cittadini e che in tempo di pandemia non possono ricevere il vaccino, per leggerezza di qualcuno, non può essere tollerato ed è giusto che questi comportamenti di mala sanità siano segnalati alle Autorità preposte per i provvedimenti di competenza, se necessario, e perché non abbiano più a ripetersi a danno dei più deboli.

E’ auspicabile che per motivi di trasparenza fosse spiegata la causa del grave disservizio che si è consumato oggi.

Grazie per l’attenzione.

Distinti saluti

Giorgio Avola

Salva