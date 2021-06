Basket. Sei riconferme per la Passalacqua Spedizioni Ragusa

Due “X” per completare il roster 2021/2022 della Passalacqua Spedizioni Ragusa di basket. Sono sei, infatti, le riconferme in casa Passalacqua Ragusa: capitan Chiara Consolini, Martina Kacerik, Awak Kuier, Nicole Romeo, Mariella Santucci e Marzia Tagliamento. A queste si aggiungono i nuovi acquisti Martina Spinelli e Asia Taylor. Nei prossimi giorni e settimane si completerà la squadra che anche per il prossimo anno sarà guidata da coach Gianni Recupido.

Salva