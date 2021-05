Risse a Scoglitti, il Pd: “Tolleranza zero e rispetto regole”

Il Pd chiede al Comune di Vittoria e alle istituzioni tolleranza zero su Scoglitti. “Non è più ammissibile una situazione del genere – sottolinea il segretario cittadino, Giuseppe Nicastro – ogni sabato una rissa. Addirittura, in quest’ultimo fine settimana ce ne sarebbero state ben quattro. Assurdo. I cittadini di Scoglitti non ne possono più. Chiediamo che coloro che vengono qui solo per creare problemi siano allontanati, espulsi dal territorio. A Scoglitti spazio soltanto per la gente perbene. Si tutelino i residenti, le attività commerciali, i proprietari dei locali, i villeggianti e tutti coloro che intendono trascorrere qualche giorno di spensieratezza. Dove c’è movida, serve sicurezza”. Il Pd sollecita, dunque, la Commissione straordinaria a un giro di vite sul fronte dei controlli durante il fine settimana. “Necessario, anche – continua Nicastro – un potenziamento del piano di videosorveglianza, soprattutto su piazza Cavour, dove questi gravi problemi si sono verificati proprio di recente”. Inoltre, pur apprezzando il lavoro svolto dalle forze dell’ordine, i democratici chiedono il potenziamento degli organici. “Svolgono sempre una notevole attività – sottolinea Nicastro – ma hanno bisogno di essere aumentate, c’è carenza di unità. La maggiore sicurezza è un bene comune e riguarda tutti, italiani e cittadini stranieri. Le regole sono da rispettare e valgono per tutti”.

