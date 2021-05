On. Assenza: “Bene la copertura finanziaria al ddl contro il cyberbullismo

“Finalmente è arrivata l’accelerazione all’iter che porterà in Aula il ddl anti cyberbullismo” dice, soddisfatto della copertura finanziaria ottenuta in commissione Bilancio, Giorgio Assenza dal quale è partita l’iniziativa, a cominciare da un convegno (cui ha partecipato attivamente il presidente Micciché) con il garante per l’Infanzia, Lino D’Andrea, e la referente del tavolo tecnico New Media, Cetty Mannino, con i quali Assenza ha anche installato tre panchine gialle – due nel Palermitano e una nel Ragusano – ove è obbligatorio prendersi una pausa dalla dipendenza da cellulare.

“La Sicilia sta per lasciare la maglia nera del fanalino di coda fra le regioni che hanno approvato una legge ad hoc sul cyberbullismo – riprende il presidente dei deputati Questori – Il progetto di legge da me depositato è da circa 2 anni in Ars e ora, dopo l’esito favorevole in Seconda commissione, tornerà dunque in Quinta per l’approvazione definitiva che lo consegnerà al dibattito e al voto dell’Aula”.

