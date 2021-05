Sopralluogo congiunto di Lega Vittoria e Mpsi a Scoglitti

Una delegazione della Lega Vittoria, guidata dal commissario cittadino Stefano Frasca, e del Movimento politico Sviluppo ibleo, guidata dal segretario cittadino Biagio Pelligra, ha effettuato un sopralluogo mirato a Scoglitti in vista dell’avvio della stagione estiva. “Purtroppo – dicono i due rappresentanti politici – abbiamo potuto constatare che, a oggi, non si è ancora pronti ad affrontare la stagione estiva, nonostante le elevate temperature invoglino villeggianti e turisti a usufruire delle spiagge. Sono stati moltissimi i disagi fatti notare dai residenti ma anche dai villeggianti, a cominciare dalle segnaletiche stradali coperte dalla vegetazione. Se da un lato possiamo gioire per i lavori in corso sul nuovo lungomare, dall’altro siamo rammaricati per la situazione disastrosa che emerge un po’ ovunque. Si nota, purtroppo, l’immobilismo e l’assenza delle istituzioni. Dovrebbe esserci maggiore costanza nelle azioni da attivare”. Lega e Mpsi hanno redato un elenco di interventi da attuare inoltrandolo alla Commissione straordinaria che gestisce l’ente di palazzo Iacono affinché possa farsene carico. Quali sono questi interventi? La pulizia di piazza Cavour e delle panchine, inutilizzabili ormai da anni; l’approvvigionamento idrico e il corretto funzionamento delle docce pubbliche su tutto il litorale; l’installazione delle passerelle per potere raggiungere le spiagge, considerata, tra l’altro, la grande estensione delle stesse; la pulizia della strada e dei marciapiedi; la pulizia delle spiagge. “Stiamo parlando – continuano Frasca e Pelligra – di richieste urgenti affinché sia migliorata la vivibilità della frazione rivierasca e per assicurare un maggiore decoro ai residenti, facendo in modo che lo stesso possa essere apprezzato dai turisti. Siamo alle porte del mese di giugno e quindi in ritardo. Aspettiamo un segnale forte e immediato. Sollecitiamo la Commissione, il dirigente del settore e tutto l’ufficio competente a volere provvedere il prima possibile. Allo stesso tempo, ringraziamo i volontari di Plastic free che, nei giorni scorsi, hanno provveduto, dopo la positiva esperienza di Kamarina, a ripulire e a raccogliere ottocento chili di rifiuti lungo Baia Dorica”.

Salva