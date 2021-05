Aiuti economici Covid a Ragusa. Approvati provvedimenti

Con determinazione dirigenziale n.2782 del 26/05/2021 si è deciso di procedere allo scorrimento ad esaurimento della graduatoria delle micro-imprese di cui all’avviso pubblico Emergenza Covid-19, riguardante aiuti alle imprese in difficoltà per un importo pari a 50.000,00 euro.

A renderlo noto è il vicesindaco di Ragusa , con delega allo Sviluppo Economico, Giovanna Licitra la quale fa presente quanto segue:

“Con tale provvedimento si conclude il procedimento avviato con la deliberazione di G.M. n. 231 del 21/07/2020 con la quale è stato approvato “Il Piano di intervento del Comune di Ragusa, Emergenza contenimento Covid19, Trasferimenti e servizi straordinari per micro imprese e associazioni culturali e sportive a sostegno dello sviluppo economico del territorio. Si tratta di un ulteriore atto, anche di modesto importo, finalizzato non solo a dare liquidità alle imprese, ma anche per favorire la ripartenza in campo economico. Comunico infine, che è possibile prendere visione dell’elenco dei beneficiari sul sito del Comune di Ragusa”.

