Comiso. Al “Regina Margherita” oltre 1500 vaccinati. Replica al PD

“All’ospedale Regina Margherita di Comiso, vengono inoculati i vaccini e dal 6 maggio al 26 sono state vaccinate 1503 persone. Sostenere che a Comiso non ci sia un centro vaccinale è una grande falsità”. Questa è la replica del sindaco Maria Rita Schembari al PD di Comiso.

“Presumo che il dovere di un politico sia quello di dare informazioni chiare e molto precise – dichiara il sindaco di Comiso che replica al locale PD il quale, in una nota diffusa tramite stampa, chiede di attivare anche a Comiso un centro vaccinale- evitando confusione tra i cittadini che potrebbero desumere che a Comiso non si effettuino vaccinazioni e che potrebbero rimanere disorientati. E’ importante e fondamentale per tutti coloro che fanno informazione in generale, ma in particolare per quelli che fanno politica, essere sempre al di sopra delle beghe di partito soprattutto quando si parla della salute e del benessere dei nostri concittadini. Quindi voglio tranquillizzare tutti perché dal 21 febbraio scorso, la città di Comiso e il suo ospedale, sono stati, sono centro vaccinale e continuano ad esserlo. Infine – conclude Maria Rita Schembari – anche i vertici dell’ASP da me contattati immediatamente dopo le dichiarazioni del PD, si sono chiesti in quale città vivano i rappresentati del PD locale”.

