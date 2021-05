Ragusa. Servizio Civile Universale. Comune utilizzerà 60 giovani

Il Comune di Ragusa, su iniziativa dell’Assessorato allo sviluppo di comunità e con la collaborazione dell’Associazione Servizio Civile e Sostegno Disabili – A.S.So.D, ha partecipato per il terzo anno consecutivo al bando dell’anno 2022, per la presentazione di progetti per l’impiego di giovani operatori in Servizio Civile Universale.

“I due progetti, denominati “Ragusa resiliente” del programma Iblei in sicurezza e “Ragusa cresce in Cultura” del programma “Open Iblei” – dichiara l’assessore competente in materia Giovanni Iacono – prevedono complessivamente l’utilizzo di 60 volontari che aumentano così rispetto al passato di ulteriori 10 unità. Il progetto “Ragusa Resiliente” vedrà l’impiego di 18 volontari in Protezione Civile, presso il Centro polivalente di Via Colaianni e presso la sede di Marina di Ragusa. Il progetto “Ragusa cresce in Cultura”, prevede invece l’impiego di 42 volontari in più settori di intervento e in diverse sedi. In una logica di sviluppo di comunità il progetto pone l’accento su risorse culturali e turistiche, politiche giovanili, patrimonio immobiliare. Vedrà i giovani operatori coinvolti presso le sedi della Biblioteca, nel settore turismo, negli info point turistici e del castello Donnafugata, presso l’ufficio tecnico, il Segretariato sociale e la sede municipale di Corso Italia”.

