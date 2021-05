Lorefice (M5S): “Fondi ai comuni in difficoltà per i canili”

Al via la possibilità per i Comuni, in stato di dissesto e predissesto finanziario, di chiedere finanziamenti per mettere a norma i canili e i rifugi esistenti, nel caso non siano conformi alle normative, o per costruirne di nuovi. E’ stato infatti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 maggio scorso il decreto del Ministero dell’Interno che per tali finalità stanzia 10 milioni di euro per il biennio 2021-2022”. E’ quanto riferisce la presidente della Commissione Affari Sociali della Camera, Marialucia Lorefice (M5S), che spiega:

“Molti enti locali hanno manifestato la difficoltà economica nel prendersi cura dei cani randagi, un‘ esigenza molto avvertita anche nei comuni della provincia di Ragusa. Per tali ragioni, come ebbi modo di annunciare subito dopo l’approvazione, nell’ultima Legge di Bilancio abbiamo inserito questa misura grazie ad un emendamento del Movimento 5 Stelle, così da salvaguardare e proteggere gli animali abbandonati, intervenendo sul triste fenomeno del randagismo.

E’ sicuramente un primo passo per la tutela degli animali e per la sicurezza delle città, che dovrà essere accompagnato da iniziative volte alla sensibilizzazione e all’educazione dei proprietari dei cani, per una detenzione responsabile.”

La presidente ricorda, infine:

“Gli enti locali interessati a ricevere i contributi dovranno far pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente l’area riservata del sistema certificazioni enti locali (“area certificati – tbel, altri certificati”) accessibile dal sito web della direzione centrale della finanza locale all’indirizzo https://finanzalocale.interno.gov.it/apps/tbel.php/login/verify, pena la non ammissione entro e non oltre le ore 23.59 del 30 giorno successivo alla pubblicazione dell’ avviso.”

