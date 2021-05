On. Ragusa. Campagna antincendio al via in Sicilia dal 3 giugno

“Finalmente, ci si muove. La campagna antincendio in Sicilia, così come avevo richiesto più volte nei giorni scorsi, partirà con grande anticipo, il 3 giugno. In questo modo, il Governo Musumeci intende attuare una specifica azione di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e di vegetazione oltre a una serie di accordi con gli enti territoriali e le associazioni per fare fronte comune contro l’attacco eventuale dei piromani”. Così il presidente della commissione Attività produttive, on. Orazio Ragusa, che ringrazia l’esecutivo regionale per avere dato ascolto anche alle sue sollecitazioni, considerato, tra l’altro, che si rendeva necessario potenziare l’attività di contrasto ai roghi in un momento della stagione in cui, con l’innalzamento delle temperature, si rischia di mettere a repentaglio il patrimonio verde del territorio isolano. “Il presidente Musumeci d’intesa con l’assessore Cordaro – sottolinea l’on. Ragusa – hanno deciso di formalizzare una intesa per contrastare nella maniera migliore possibile chi non ha rispetto per l’ambiente, devastando il territorio. Sono state coinvolte le associazioni di categoria degli agricoltori, l’Anci, il Corpo forestale, i Vigili del fuoco, la Protezione civile centrale e territoriale perché si deve puntare a contenere il più possibile il fenomeno degli incendi. Tra l’altro, ci si adopererà per rimuovere le condizioni favorevoli all’innesco e alla propagazione delle fiamme, puntando su una maggiore vigilanza del territorio e su una ottimizzazione delle risorse umane e delle attrezzature. Mi sembra che ci siano tutte le condizioni per fare bene. Ed era quello che chiedevamo. In questo contesto, fondamentale l’apporto che arriverà dagli operai antincendio, ormai specializzati dopo tanti anni di esperienza vissuta sul campo. Si proceda, quindi, lungo questa direzione per arrivare a tagliare il traguardo della prevenzione così come avevamo auspicato”.

Salva