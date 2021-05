Modica, è morto Aristide Poidomani

È deceduto all’Hospice dell’Ospedale Maggiore, dopo avere subito sdue interventi urgenti alla gola il modicano Aristide Poidomani. La sua assenza in giro per il centro cittadino aveva fatto presagire questa fine anche perché non rispondeva da giorni al telefono. Avrebbe compiuto 61 anni in luglio ed era figlio del noto scrittore Raffaele Poidomani e dalla musicista Federica Dolcetti.

Aristide che, molti identificano come un clochard ma che nei fatti amava vivere in tali condizioni nonostante abitasse in una casa di sua proprietà, aveva subito due interventi chirugici alla gola presso l’Ospedale “Giovanni Paolo II” di Ragusa per l’asportazione di un “polipo” che anzichè rimpicciolirsi con le cure si ingrandiva tanto che l’uomo non riusciva più a parlare. I funerali lunedì alle 15 nel Duomo di San Giorgio.

