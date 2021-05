Tra interazione, comunicazione e socializzazione, Internet al giorno d’oggi è essenziale, è fondamentale ed è praticamente indispensabile nella vita di tutti i giorni. A partire da chi si diverte con crazy time, e passando per coloro che avviano delle conversazioni e delle discussioni su Facebook o su Twitter, Internet tra social network e intrattenimento, infatti, ha già da tempo trasformato e rivoluzionato radicalmente i comportamenti individuali.

Il futuro dei social network e l’integrazione con i canali media tradizionali

Da quando sono apparsi, i social network si sono evoluti nell’offrire servizi non solo di comunicazione, ma anche di intrattenimento a partire dai canali video e passando per la possibilità di poter effettuare delle dirette. In pratica al giorno d’oggi grazie ai social network tutti possono potenzialmente diventare dei video-maker e raccontare qualsiasi cosa succeda da qualsiasi parte del mondo.

Ma a differenza di quanto sia stato previsto da molti, i social network non hanno soppiantato i media tradizionali. Anzi, spesso le grandi aziende del settore media hanno sfruttato proprio i social network per integrare sia la comunicazione, sia l’offerta di servizi andando ben oltre la Tv e la carta stampata.

Dalla comunicazione all’interazione, ecco come evolvono i social

Ma detto questo, come saranno in futuro i social network? Ovverosia, come si evolveranno i nuovi media su Internet? Al riguardo c’è da dire che il social network che è visto come un luogo per coltivare nuove amicizie, e per acquisire nuovi followers, è ormai un modello alquanto superato. In futuro, infatti, i principali social network tenderanno ad essere, in tutto e per tutto, delle piattaforme fortemente orientate all’interazione e, soprattutto, all’intrattenimento.

Non a caso social network come Facebook, Instagram e Twitter, rispetto al passato, stanno dando sempre più importanza ai gruppi di discussione e di confronto anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità. In questo modo il social network, per esempio, si trasforma in tutto e per tutto in una piazza virtuale che è finalizzata a fare gruppo, a creare aggregazione tra tutte quelle persone che condividono le passioni più svariate. Dai videogiochi al calcio e passando per lo yoga, per l’arte e per i fumetti. All’interno di comunità social omogenee, in termini di condivisione di passioni e di interessi, l’utente si trova infatti più a suo agio per interagire e per esprimere liberamente le proprie opinioni.

Facebook e Twitter, ma anche Instagram, hanno così deciso di rendere i social network delle piattaforme di intrattenimento in scia al grande successo che, in poco tempo, hanno ottenuto altri social network di nicchia. Ed il tutto nel nome di una partecipazione più attiva sui social network che incontra sempre di più il consenso e le esigenze dell’utenza che, rispetto al passato, sceglie sul web propri i canali facendo leva pure sul passaparola su Internet, sui feedback e sulle recensioni. Perché da parte degli utenti l’uso dei social network come in passato, ovverosia solo per condividere foto e per restare in contatto con amici e parenti distanti, è ormai solo un lontano ricordo.

