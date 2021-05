Si è sposato con una modicana il comandante dei carabinieri

Lei è Giulia Guccione, 27 anni, modicana, lui è Franco Ferrante, 32 anni, attuale comandante della Compagnia Carabinieri di Modica. Si sono sposati stamattina al Teatro Garibaldi, nella cerimonia officiata dal sindaco Ignazio Abbate. Un matrimonio che ha visto un emozionatissimo ufficiale in grande uniforme, impalmare la sua Giulia, conosciuta dopo il suo arrivo a Modica. Purtroppo, il matrimonio per Ferrante ha un aspetto negativo, visto che tra non molto sarà trasferito in altra sede, lasciando una città, Modica, e una Compagnia, nelle quali si era bene integrato.

Al comandante e a Giulia le congratulazioni di radiortm.it

