Sciopero operatori ecologici Modica. Allarme di Ivana Castello

Gli operatori ecologici di Modica hanno proclamato lo sciopero per lunedì 24 maggio, per il mancato pagamento degli emolumenti da parte della IGM. Nei fatti il mese di marzo è già stato pagato mentre quello di aprile resta non pagato per il 70 per cento. “Avanza velocemente il mese di maggio – lamenta la consigliera comunale, Ivana Castello -. Siamo alle porte del pagamento. Il personale è in stato di agitazione ed i sindacati, giorni or sono, hanno proclamato lo sciopero che, oggi, hanno confermato, per lunedì 24 maggio. Il debito verso la IGM, per una pluralità di lavori imprevisti, ammonta a 3.160.483,39 euro.

Castello chiede al sindaco quale esigenza ha imposto il lavoro straordinario (detto anche integrativo) che ha fatto maturare tale impressionante cifra. “Lo invito ad attivarsi per la soluzione dei problemi appena accennati, per un rispetto verso la IGM srl e, sopratutto, verso i lavoratori, tutti padri di famiglia, che vivono e sostentano i loro affetti attraverso il diuturno sacrificio che ci è a tutti noto. Ero convinta che il debito fosse di circa un milione di euro, ma uno Studio legale di Catania che parla in nome e per conto della IGM Rifiuti srl, rende noto che la somma è triplicata.”

di seguito l’interrogazione

Sciopero IGM 24 maggio 2021 (2)

Salva