Prefettura Ragusa. Ricorrenza 29° anniversario stragi di Capaci e via D’Amelio

Anche quest’anno il Prefetto di Ragusa Filippina Cocuzza ha voluto onorare la memoria delle vittime delle stragi mafiose di Capaci e di via D’Amelio, con la deposizione di una corona di fiori ai piedi della lapide posta all’interno della Corte della Palazzo del Governo.

La cerimonia commemorativa, tenutasi ieri mattina e quindi in anticipo rispetto alla data del 23 maggio in cui ricade il 29° anniversario della morte del Giudice Falcone, è stata fortemente voluta dal Prefetto che ha deciso di organizzarla prima di lasciare la sede, proprio nella consapevolezza che in una ricorrenza così importante non ci si può esimere dal dedicare un pensiero a chi ha dato la vita in nome della giustizia.

L’evento, svoltosi in un clima di assoluta sobrietà, ha visto la partecipazione dei Vertici delle Forze dell’Ordine, del Presidente del Tribunale, del Procuratore della Repubblica, del Sindaco di Ragusa, del Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale e dei Comandanti dei Vigili del Fuoco, della Capitaneria di Porto e della Polizia Stradale.

A margine della cerimonia, una rappresentanza del locale Sindacato Autonomo di Polizia, in relazione ad una propria iniziativa, nell’ambito della rassegna “Il Cammino della Memoria” in programma a Roma nella stessa giornata di ieri, ha reso un ulteriore omaggio floreale in memoria delle vittime, partecipando al momento commemorativo.

