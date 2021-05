Ragusa. Completata la riqualificazione arborea in via Dublino

Completati i lavori di riqualificazione arborea in via Dublino eliquidati con determina 2555 del 13/5/2021 i lavori effettuati per un importo di € 15.705,89.

“Era un problema annoso – dichiara l’Assessore al verde pubblico Giovanni Iacono – che aveva visto i residenti avanzare più volte richiesta al Comune perché negli anni scorsi le radici dei tigli situati lungo via Dublino avevano cominciato a danneggiare i marciapiedi, il manto stradale ed anche invaso la parte interna delle proprietà. Prima non c’era il regolamento del verde e gli alberi nei viali alberati in molti casi non sono stati piantumati bene. A febbraio del 2020, su proposta di questo Assessorato al verde, è stato approvato, per la prima volta, per il Comune di Ragusa, il regolamento del patrimonio arboreo e del verde pubblico che fornisce e regolamenta in maniera precisa come e a quali distanze realizzare i viali alberati. Con questo intervento, in applicazione al regolamento, sono stati piantumati 14 alberi di prunus pissardi nigra con un sistema consono all’apparato radicale, sono stati ricostruiti e sistemati il marciapiede e il manto stradale danneggiati.

Un lavoro apprezzato dai cittadini che adesso hanno alberi sani che rappresentano un bene prezioso per tutti e decoro davanti alle loro abitazioni. Quasi tutti i viali alberati della città mostrano alberi inadatti all’ambiente urbano e il cui apparato radicale ha prodotto sopraelevazione dei marciapiedi e del manto stradale. L’Ufficio verde pubblico ha già effettuato un dettagliato censimento e si sta effettuando un progetto di riqualificazione per la sostituzione degli alberi ammalorati o che hanno prodotto danni. E’ una attività molto impegnativa per la consistenza e l’estensione della problematica e richiederà cospicue somme e finanziamento da reperire non appena avremo la quantificazione.”

