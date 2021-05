Danza sportiva. In evidenza Dance with me e Dance Evolution

Si è tenuta la gara internazionale di danza sportiva “Italian Dance Tour Festival” al PalaBorsani di Castellanza, in provincia di Varese. Le coppie della provincia di Ragusa, formate da Andrea Lissandrello e Miriana Raniolo, Gabriele Di Rosa e Miriana Colombo, si sono particolarmente distinte sia in competizioni nazionali che internazionali nelle rispettive discipline di danze Latino americane e Standard. Sono state due giornate intense per gli atleti ragusani, i quali hanno ottenuto ottimi risultati. In particolare, la coppia Lissandrello – Raniolo, della Asd Dance with Me di Ragusa, seguita dal maestro Gianni Occhipinti, si è classificata al: 2° posto su 23 coppie nella categoria 19/34 A2; 21° posto su 54 coppie nella gara internazionale Rising Star latin; 44° posto su 62 coppie nella gara internazionale Wdsf adult latin. Dal canto suo, la coppia Di Rosa – Colombo della Asd Dance Evolution, seguita dai maestri Carlo e Dario Rossello, si è classificata al 4° posto su 7 coppie nella categoria 19/34 A1; 9° posto su 46 coppie nella gara internazionale Rising Star standard; 28° posto su 70 coppie nella gara internazionale Wdsf adult standard. Il progetto avviato circa un anno fa fra la Dance With Me e l’Asd Dance Evolution inizia a dare i suoi frutti, grazie alla collaborazione e all’impegno dei maestri Dario e Carlo Rossello e del maestro Gianni Occhipinti che seguono con impegno le coppie pronte a disputare le varie competizioni. A luglio gli atleti ritorneranno in pista per disputare i campionati italiani, che si svolgeranno a Rimini.