Gli studenti monterossani partecipano a giornata della legalità

Con una cerimonia semplice ma molto significativa questa mattina nei tre Plessi scolastici dell’istituto comprensivo “ Capuana “ sono state ricordate le vittime delle stragi mafiose del ‘92. Quest’anno ricorre il XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio nelle quali persero la vita i giudici Falcone, Borsellino , Morvillo e le loro scorte. Presenti alla manifestazione il dirigente scolastico, il sindaco, il parroco, il comandante della locale Stazione dei Carabinieri , il comandante della Polizia Municipale ed il corpo docente. In particolare nella manifestazione svoltasi nella scuola elementare di via Mercato gli alunni , preparati e guidati magistralmente dai loro insegnanti, hanno prima appeso negli alberi del cortile stelle-messaggio contro ogni mafia, recitando poi poesie e leggendo brani significativi per ricordare le vittime della mafia e in particolare la strage di Capaci del 23 maggio 1992. Gli alunni in queste settimane , nell’ambito del progetto di educazione civica “ Pretendiamo legalità “ hanno preparato interessanti lavori inerenti vari aspetti sulla legalita. Una giornata che ha segnato un ritorno alla scuola che vogliamo tutti, una giornata da ricordare. Nella foto alcuni momenti della manifestazione in via Mercato.

Giovanni Bucchieri

