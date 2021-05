Modica. Ancora test rapidi: oggi 805 tamponi e 1 positivo

Non si ferma l’efficace servizio di screening di massa a Modica che continua a registrare una forte affluenza da parte della cittadinanza modicana e non solo. I test effettuati oggi sono stati 805 e solo una persona è risultata positiva al coronavirus. In città resta basso l’indice di positività e si continua con le vaccinazioni presso L’hub vaccinale di contrada beneventano.

Il servizio di screening rinnova l’appuntamento a martedì dalle 16 alle 20 presso l’atrio comunale di palazzo San Domenico.

