Ragusa. Distribuiti i primi 367 buoni spesa

A partire dal 5 maggio, ultima data utile per richiedere l’assegnazione di Buoni Spesa per il contrasto all’emergenza socio-assistenziale da COVID-19, gli Uffici dei Servizi sociali si sono prontamente attivati per la verifica delle 2.229 istanze pervenute.

“Alla giornata di ieri, lunedì 17 maggio – rende noto il sindaco di Ragusa Cassì – le istanze esaminate erano 759. Ricordo in tal senso che i richiedenti potrebbero essere contattati telefonicamente dagli Uffici qualora fossero necessari dei particolari chiarimenti. Nelle giornate del 12, 13, 14 e 17 maggio, primi quattro giorni di erogazione, sono stati distribuiti Buoni Spesa a 367 nuclei familiari per un ammontare totale di 95.900 euro”.

