Al Giardino Ibleo di Ragusa Ibla le nuove palme già rinsecchite

“Esperimento fallito? A occhio sembra di sì. E’ necessario, adesso, intervenire al più presto per rimediare”. Lo dice il presidente dell’associazione politico culturale Ragusa in Movimento, Mario Chiavola, dopo avere appurato le condizioni critiche in cui versano le nuove palme trapiantate qualche giorno fa lungo il viale principale del Giardino Ibleo. “Materia molto delicata e sicuramente il nostro non è un intervento da addetti ai lavori come quello fatto dagli operatori di cui si è servita l’amministrazione comunale – spiega Chiavola – possiamo, però, notare a occhio che qualcosa non ha funzionato per il verso giusto. Non crediamo che occorra essere competenti per comprendere che le palme risultano essere in buona parte rinsecchite. Sarà stato il trauma del trapianto? Non lo sappiamo. E’ necessario, però, prendere atto di quanto sta accadendo e intervenire nel modo più rapido possibile per evitare, altresì, questo scempio visivo che nulla ha a che vedere con lo straordinario panorama che si offriva a chi visitava il Giardino ibleo”.

