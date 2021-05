Tennis Serie D1: Il Blu Tennis sbanca Noto

Bella vittoria del Blu Tennis, che nella quarta giornata del campionato regionale di serie D1 maschile, ha superato in trasferta il Winners Noto, capitanato da Corrado Vinci. Il club presieduto da Sergio Abbate ha schierato a n.1 il capitano Dario Mallia, 3.1, che ha incrociato il netino Stefano Valvo, 3.3: match disturbato dal forte vento e dal grande caldo iniziato subito bene dal giocatore modicano che volava sul 4/1 in suo favore, ma Valvo giocava due games di spessore accorciando sul 3/4, e quando sembrava che il set fosse diventato equilibrato, Mallia ridava uno strappo importante al match con un parziale di 8 games a 0, che dava il primo punto al Blu Tennis. Nel secondo singolare il Blu Tennis schierava Francesco Celestri, 3.4, che giocava contro l’ex compagno di squadra il rosolinese Salvatore Di Mauro,3.4, adesso tesserato presso il club netino. Di Mauro giocava un incontro tatticamente intelligente ed equilibrato nel primo set che solo il tie-break poteva decidere: Di Mauro volava 4/0, ma l’esperto Celestri non si disuniva dimostrando grande coraggio e con ottime discese a rete nei punti decisivi chiudeva il tie-break per 8/6. Nel secondo set finalmente Celestri giocava da par suo e comandando il gioco portava il secondo set a casa chiudendo la pratica per 7/6- 6/3. Sul 2/0 decideva l’incontro l’under 16 Gianmarco Grasso, 3.4, che in un incontro senza storia batteva il pari età Giulio Baratto,N.c, con un rapido 6/0 6/0 dando la matematica vittoria al Blu Tennis. In chiusura di giornata era il doppio Mallia-Celestri che dava il rotondo 4/0 finale battendo la coppia Di Mauro/Caruso con il punteggio di 6/0-6/3.

Adesso il Blu Tennis di capitan Mallia preparerà al meglio l’incontro contro il forte Gela di domenica prossima in casa a Pozzallo per definire il possibile quadro delle squadre ammesse al tabellone dei play off promozione di serie C.

