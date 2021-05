Santa Croce Camerina avrà un “punto di vaccinazione”

A breve anche il comune di Santa Croce sarà dotato di un punto di vaccinazione per tutta la cittadinanza. L’Asp di Ragusa ha accolto la richiesta inoltrata dall’Amministrazione Barone di avere, per tutto il territorio camarinense, un punto vaccinale Covid-19, presso la palestra comunale Santa Rosalia, dove già ha ospitato il personale per gli screening. Gli utenti potranno accedere solo tramite prenotazione, per fascia di età e di patologia. Non esistono altre vie di prenotazione.

“Un ottimo risultato ottenuto grazie alla sensibilità del Manager dell’Asp di Ragusa, Angelo Aliquò – commenta il Sindaco Giovanni Barone – Abbiamo, nel nostro territorio, tanta gente che non è in condizione di viaggiare per raggiungere gli Hub vaccinali della provincia. Quindi offriamo l’immunizzazione sul posto con un centro attrezzato e chiunque, previa prenotazione, potrà avere la possibilità di essere vaccinato. Un servizio che offriamo anche ai cittadini stranieri residenti sul nostro territorio. Le modalità di prenotazioni alla vaccinazione restano esattamente uguale alle già già esistenti per le Hub di Ragusa, Vittoria, Modica.”

Per l’assessore alla Salute, Giulia Santodonato, si tratta di un importante passo in avanti per la vaccinazione dei nostri concittadini. “Ci stiamo attrezzando – commenta l’Assessore Santodonato – per garantire a tutti gli utenti un servizio come un atto di responsabilità sociale e politica, nel senso nobile del termine: ogni nuovo punto vaccinale è un passo avanti verso l’immunizzazione di massa, l’unica soluzione che ci consentirà di uscire dalla crisi e tornare a svolgere ciascuno le proprie attività”.

