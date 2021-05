M5S e Pd su crisi idrica a Ragusa. Manca prospettiva complessiva

“Sulla questione della crisi idrica in città, il sindaco ha iniziato il suo sermone di qualche giorno fa come se fosse lo zio di Johnny Stecchino, dando la colpa alla siccità, una delle piaghe che attanaglia la Sicilia e quindi, scopriamo, anche Ragusa. E poi parla della diga di Santa Rosalia la cui acqua dell’invaso, sinceramente, non abbiamo capito in che modo incida nei pozzi da cui arriva il prezioso liquido per il centro urbano. Siamo d’accordo con l’invito a evitare gli sprechi d’acqua, occorre essersi accorti nel consumo. Tutti accorgimenti che non abbiamo problema a fare nostri. La questione è che, però, prima l’acqua nelle case dei ragusani deve arrivare”.

E’ quanto affermano i capigruppo del Movimento Cinque Stelle Sergio Firrincieli e del Pd Mario Chiavola, a nome dei rispettivi gruppi consiliari, secondo cui una delle soluzioni potrebbe essere senz’altro, come affermato dallo stesso primo cittadino, con riferimento a un non meglio precisato breve periodo, attingere l’acqua dai pozzi dell’Asi. “E però, secondo noi – aggiungono Firrincieli e Chiavola – il caso da tenere ben presente è un altro. Quanta acqua si perde nelle nostre strade, lungo le condutture? Nei programmi di questa Amministrazione comunale non si fa cenno alcuno ai lavori di riparazione delle condutture idriche, sul fronte dei programmi triennali per quanto riguarda le opere pubbliche: nulla di tutto questo è previsto. Per quale motivo? E dire che la precedente Amministrazione comunale aveva riparato oltre sessanta chilometri di tubature. Perché, dunque, non proseguire, con una certa lungimiranza, lungo questa stessa strada? Perché non predisporre un appalto avente a oggetto la riparazione di altri sessanta-settanta chilometri di rete idrica? Abbiamo, in città, una portata di circa 500 litri al secondo. Con gli interventi della precedente Giunta, le perdite che ammontavano a circa il 40% sono state ridotte al 20. Perché non intervenire, dunque, in tal senso?”.

“Ci risulta che, a parte gli accordi con l’Asi, le autorizzazioni dalla Regione e, forse, una danza della pioggia – proseguono Firrincieli e Chiavola – nulla è in previsione per migliorare la situazione. Manca la programmazione. Ancora una volta. Potremmo attingere acqua anche dal mare. Ma se non si riparano le perdite, saremo sempre allo stesso punto. Quando nel 2018, quelli dell’attuale Giunta, hanno improvvisato un programma amministrativo, lo hanno fatto non tenendo conto di parecchie questioni riguardanti la realtà cittadina. Il fatto di non conoscere allora, non li ha messi nelle condizioni di risolvere oggi. Si parla di problematiche cittadine rispetto a cui l’attuale Giunta è impreparata. Non si sta pensando ad alcuna soluzione d’impatto se non quella di fornire consigli ai cittadini. Eppure, la predica ai cittadini era da evitare. Ancora una volta, si dà l’impressione di non avere idea di come si amministra una città. Lo abbiamo visto, di recente, con i bagni pubblici a Marina, lo vediamo periodicamente con i bandi puntualmente ritirati, con le decisioni che il sindaco si rimangia. Per poi andare avanti facendo diventare come propri i suggerimenti delle opposizioni. Ci sembra che il sindaco non prenda alcuna iniziativa e che non abbia a tutt’oggi contezza reale dei bisogni della città e dei cittadini. Se Cassì non è in grado di andare avanti, si faccia da parte. Ci sono altre espressioni politiche della città che sanno esattamente cosa vogliono e come fare per attuarlo. Quindi, il sindaco prenda atto delle situazioni spiacevoli che si determinano e si riconsegni agli affetti familiari”.

