Lions Modica. Noemi Migliore vince concorso “Poster per la Pace”

Sono stati un centinaio i partecipanti al concorso internazionale “un poster per la pace” organizzato dal Lions Club Modica nelle scuole medie di Modica, Ispica e Pozzallo. A vincere l’edizione 2020/2021 a livello locale è stata Noemi Migliore della classe 2F della scuola media Giuseppe Rogasi di Pozzallo che ha rappresentato tre bambini (uno che soffia le bolle di sapone, uno che piange perché è stato bullizzato e uno che lo tranquillizza) ed una mano che unisce il mondo. A selezionare le opere è stata una commissione composta dalla giornalista Katjuscia Carpentieri, dalla pittrice Ilde Barone, dalla professoressa Carolina Antoci e dall’arch. Orazio Caruso. Il tema dell’edizione 2020/2021 del “poster per la pace” è stato “la pace attraverso il servizio”. Tre sono state le scuole partecipanti: per Modica la “Giacomo Albo – Giovanni XXIII” e la “Raffaele Poidomani” e per Pozzallo la “Giuseppe Rogasi”. Oltre al vincitore del premio a livello locale sono stati premiati come vincitori per le scuole Martina Moncada (classe 3E – Raffaele Poidomani), Giorgia La Pira(classe 3C Rogasi) e Aurora Gnizio (classe 3A Giacomo Albo – Giovanni XXIII). A causa della pandemia le premiazioni sono state effettuate dal Lions Club, presieduto da Luca Garaffa, presso le scuole. A Pozzallo presso la scuola Rogasi si è tenuta una cerimonia alla presenza della dirigente Grazia Basile e dei docenti di arte. A Modica presso il plesso Falcone della scuola “Raffaele Poidomani” la delegazione del Lions Club è stata accolta dalla vice dirigente Sonia Carpentieri e dai docenti di arte, ed a giorni si terrà la cerimonia di premiazione presso la scuola “Giacomo Albo – Giovanni XXIII”. Gli altri studenti premiati con un attestato sono stati: per la “Raffaele Poidomani” Benedetta Basile (3E) e Noemi Agosta (2D) e per “Rogasi” Chiara Mancino (2C), Clara Azzarelli (3C), Giovanni Macauda (1 B), Giovanni Napoleone (2B), Lorenzo Assenza Parisi (1C), Lorenzo Garaffa (1C), Mattia Roccasalvo (2 A), Nicole Modica (3D).

