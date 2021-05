Il Ragusa calcio pronto a vendere cara la pelle col Carlentini

Sarà un Ragusa pronto a vendere cara la pelle quello che domani, domenica 16 maggio, scenderà in campo allo stadio Aldo Campo di contrada Selvaggio, alle 16,30, per vedersela con il Carlentini, nella penultima giornata della stagione regolare del girone B del campionato di Eccellenza. Squadra da prendere con le pinze quella aretusea e per questo motivo mister Filippo Raciti ha chiesto ai suoi ragazzi, forse preda di troppi facili entusiasmi dopo le tre vittorie di fila ottenute in trasferta, di mantenere sempre alta la concentrazione e di continuare a giocare con la stessa determinazione di sempre. “Come abbiamo visto – sottolinea Raciti – gli errori si pagano e non possiamo permetterci distrazioni di sorta. Dobbiamo muoverci sapendo che fino a ora non abbiamo fatto nulla. Soprattutto se vogliamo arrivare il più in alto possibile. Il Carlentini? Di certo arriverà a Ragusa per giocarsela sino in fondo. E dovremo cercare di contrastarli nella maniera più corretta possibile e di essere più affamati di loro dal punto di vista dei risultati”. Organico al completo per gli azzurri che fanno i conti solo con qualche problema muscolare del fantasista Davide Floridia, comunque anche quest’ultimo a disposizione. Resta il cruccio dello stadio chiuso al pubblico. “Per questo motivo – sottolinea il presidente del sodalizio azzurro, Giacomo Puma – abbiamo imbastito la diretta, per consentire ai nostri tifosi di poterci seguire sui social. Saremo in linea sulla pagina Facebook della nostra società. Siamo cresciuti, nelle ultime settimane, e lo abbiamo fatto senza voli pindarici. Bene, vogliamo proseguire sulla stessa strada. Mantenendo un basso profilo e cercando di dare una risposta ai nostri sostenitori a colpi di risultati. Questa squadra ha un bel gruppo che, infatti, sta dimostrando assoluta coesione e che merita tutta l’attenzione che è stata riservata dagli appassionati e dai sostenitori. Volevamo divertirci e credo che ci stiamo riuscendo”.

Salva