Stop indifferenziata anche a Vittoria per chiusura discarica

La SRR (società di regolamentazione di rifiuti di Ragusa), ha comunicato qualche ora fa, che l’impianto di trattamento biologico di Cava dei Modicani a Ragusa non potrà accettare il conferimento della frazione indifferenziata dei rifiuti solidi urbani da parte dei comuni soci. Il motivo è dovuto alla indisponibilità di un impianto che possa ricevere i rifiuti provenienti dall’impianto di Cava dei Modicani. Per tale ragione, il Comune di Vittoria è costretto a sospendere la raccolta dell’indifferenziato, temporaneamente, fino a che la SRR non avrà comunicato la risoluzione della problematica.

