Modica, Stop indifferenziata: chiusa Cava dei Modicani

A causa della nuova chiusura della discarica comprensoriale di Cava dei Modicani, è momentaneamente sospeso il servizio di raccolta della frazione indifferenziata. Pertanto i cittadini sono invitati a temporeggiare nei prossimi giorni fin quando non si sbloccherà la situazione della discarica. A comunicarlo è l’assessore all’ecologia del comune di Modica, Pietro Lorefice, non appena appresa la notizia di questa nuova chiusura: “Purtroppo non è la prima volta che ci troviamo a fronteggiare una situazione così difficile che non dipende da nostre responsabilità. Chiediamo ai nostri concittadini di pazientare e di tenere più possibile in casa la frazione del secco non riciclabile. La situazione dovrebbe normalizzarsi nei primi giorni della prossima settimana. Il servizio di raccolta dell’indifferenziata verrà garantito solo per le scuole primarie e per le case di riposo. Nessuna criticità invece per le altre frazioni della carta, dell’umido e della plastica.

