Calcio. Novità dal Vittoria dopo incontro con candidati Sindaco

Il Presidente del Vittoria Calcio Michele Bertoni, i vicepresidenti Gianni Polizzi e Giuseppe Fernandez, il Direttore Generale Salvo Barravecchia e il Team Manager Stefano Frasca, ringraziano i candidati a sindaco della città di Vittoria che hanno accolto l’appello della Società del Club Calcio Vittoria 2020, circa il vero interesse alla causa Biancorossa. I candidati si sono esposti, dimostrando vero attaccamento alla gloriosa maglia del Vittoria Calcio, che tanto ha dato all’intera comunità vittoriese in termini di fama calcistica e non solo.

Il ringraziamento della Società verso i candidati è anche segno di una movimentata attività di riprogrammazione della nuova stagione 2021/2022, al fine di sollecitare un incontro con la Commissione Prefettizia, il cui scopo primario è la ripartenza del Calcio a Vittoria, e come poter agire di conseguenza.

Nella speranza che tutto si possa evolvere tranquillamente e velocemente, per il bene in primis del Calcio e di tutti coloro che credono nel progetto e poi per tutto il tessuto territoriale cittadino, che può avere solo giovamento nel vivere in una città in cui il Calcio ha uno spazio importante.

Il Club Calcio Vittoria fa presente inoltre che è molto attiva per quanto riguarda la sua composizione interna, con l’arrivo di imprenditori e di nuovo figure che possono e soprattutto vogliono far parte del progetto Biancorosso.

Il nostro ringraziamento va a loro, ai candidati che si sono messi in prima fila per far sentire la loro voce e a tutti coloro che ci seguono, rimanendo in attesa di una chiamata da parte della Commissione.

Inoltre, tra circa un mese tutti i campionati calcistici volgeranno al termine, e alcune situazioni potrebbero far nascere qualcosa di bello e ambizioso, a cui il Club Calcio Vittoria non vuole assolutamente rinunciare.

Salva